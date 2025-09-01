Turismo indicó que el Hotel Provincial está a un paso de la licitación

La secretaria de Turismo de la Provincia, Belén Barboza, brindó detalles sobre el futuro del Hotel Provincial en una entrevista con el programa "Todos Vivos" de Canal 13. La funcionaria adelantó que el pliego para la licitación del hotel estaría listo esta misma semana, lo que representa un paso crucial para la reactivación de este importante e histórico edificio.

Barboza explicó que, tras resolver algunos trámites de papeles, el pliego para la licitación del Hotel Provincial está prácticamente listo. La secretaria destacó el buen estado de las instalaciones del hotel, que actualmente está siendo sometido a obras menores a cargo del Ministerio de Infraestructura.

Además del Hotel Provincial, la gestión de la Secretaría de Turismo se concentra en otros proyectos clave para el desarrollo turístico de la provincia como el Hotel La Laja.

Sobre la actualidad de este complejo turístico, la funcionaria contó que están trabajando para licitarlo, luego de que se detectara que fue construido sobre terrenos con documentación irregular.

Domos en Ischigualasto

Acerca de los Domos de Ischigualasto, Barboza señaló que la Provincia busca destrabar la situación de este complejo de alojamiento, construido sin la aprobación de Impacto Ambiental. La titular de Turismo señaló que están trabajando con la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (CONAPLU) para resolver el problema, ya que existe el riesgo de que el área sea desafectada del estatus de Patrimonio de la Humanidad.

Mira la nota completa aquí: