La Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan firmó recientemente un convenio con la Secretaría de Turismo de la provincia para instalar códigos QR en todas las estaciones de servicio. El objetivo es que turistas y residentes puedan acceder fácilmente a información actualizada sobre actividades, horarios, rutas y lugares para visitar en la provincia. Para conocer detalles, Canal 13 charló con Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

“Firmamos una alianza para colocar códigos QR dentro de las estaciones de servicio en toda la provincia. Así, todo turista, o incluso los propios sanjuaninos, que necesiten información turística podrán escanearlo y conocer todas las actividades que se realicen durante esos días, así como los lugares que pueden visitar, con horarios, rutas y demás datos”, explicó Caruso.

La medida busca aprovechar un punto estratégico de contacto con los visitantes. “El turista que ingresa a la provincia, tarde o temprano, pasa por una estación de servicio. Entonces, qué mejor que tener el servicio ahí, porque sabemos que todos llegamos siempre a una estación. Teníamos que contar con esa información”, señaló.

Desde el sector reconocen que la capacitación del personal para brindar información turística de manera adecuada era una deuda pendiente. “Hacía tiempo que buscábamos cómo mejorar este aspecto. Capacitar a todo el personal de las estaciones sería muy complicado, así que optamos por la vía más rápida: la tecnología. Turismo irá actualizando permanentemente el QR para que siempre esté disponible la información de las actividades de la provincia”, detalló Caruso

En muchos casos, la falta de información adecuada generaba inconvenientes. “Muchas veces nos pedían datos turísticos y, por no estar capacitados para darlos, más que ayudar, terminábamos complicando al visitante. Ahora eso estará cubierto al 100% gracias a este convenio”, destacó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan

El acuerdo contempla la instalación de los códigos en todas las estaciones de servicio de la provincia, tanto las que forman parte de la cámara como las que no. “En principio son 74 estaciones, pero también se incluirán plazas de estacionamiento y comedores. Llegaremos a todos los socios y a quienes no lo son, pero forman parte del circuito de atención al viajero”, aseguró

La implementación ya está en marcha. Por eso aseguró que ya “Se está trabajando en toda la logística". Seguidamente añadió "La semana que viene tenemos reunión de la comisión directiva y, seguramente, en esa misma semana o la siguiente ya estarán todos los códigos instalados y visibles para los clientes. Es un servicio muy bueno para el consumidor”, concluyó.