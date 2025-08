Una escena conmovedora se vivió en la mañana de este sábado en el Hospital Rawson. Lisandro Sebastián Archilla, un joven sanjuanino de 26 años, concluyó su tratamiento oncológico tras recibir su última sesión de quimioterapia. El momento fue celebrado con aplausos, emoción y alegría por parte del personal del nosocomio y también por los pacientes presentes.

Lisandro comenzó su lucha contra el cáncer a comienzos de este año. “Exactamente el 17 de enero fui a un cardiólogo por una presión en el pecho y fatiga en las piernas”, relató en diálogo con Diario 13. Aunque esa consulta inicial no arrojó resultados concluyentes, optó por buscar una segunda opinión con el neurocirujano Mauricio Aguilera. “Me atendió en su consultorio y me derivó al hospital al notar la debilidad que tenía en las piernas. No podía caminar ni 100 metros sin perder la estabilidad”, recordó.

El 23 de enero fue internado y sometido a numerosos estudios. La resonancia magnética reveló un tumor de seis centímetros en el canal medular, entre las vértebras D4 y D6. “A los pocos días me operaron y lograron extraerlo. Todavía no teníamos certeza, pero había indicios de que se trataba de un linfoma”, explicó.

El 1 de febrero recibió el alta médica y comenzó con los preparativos para iniciar la quimioterapia, aún sin contar con el resultado definitivo de la biopsia. “Visité cardiólogos, infectólogos, me hicieron un PET (tomografía por emisión de positrones) para ver si había metástasis”, detalló.

El 14 de febrero tuvo su primera consulta con la hematóloga Celina Manina. “Ella me explicó hacia dónde íbamos a transitar el proceso. Y ahí arrancamos”. El diagnóstico fue linfoma no Hodgkin, y el tratamiento que le indicaron fue un esquema R-POCH: seis ciclos de cinco días consecutivos con quimioterapia en internación.

“Estuve cinco días seguidos internado por cada ciclo, con quimioterapia las 24 horas. Además, como hubo compromiso en el canal medular, me indicaron dos quimios adicionales con metotrexato”, agregó. Las sesiones comenzaron el 17 de marzo y finalizaron este 2 de agosto. Durante todo el proceso, Lisandro atravesó semanas complejas: “Era una semana internado, una semana de descanso, y otra vez al hospital". Hubo momentos difíciles, pero sabía que tenía que llegar a buen puerto.

Una de las señales de esperanza fue cuando comenzó a recuperar la movilidad en sus piernas gracias a la rehabilitación. “Por suerte, la atención en el Hospital Rawson siempre fue excelente. Desde la gestión de turnos hasta los profesionales de oncología, hematología y clínica médica. Nunca tuve un problema”, destacó el joven que celebra un nuevo capitulo en su vida, con la salud de su lado y con mayor espíritu de esperanza.