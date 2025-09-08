La reciente agresión a una directora de una escuela en la Villa América, Capital, a manos de la madre de un estudiante, ha provocado una fuerte reacción en la comunidad docente de San Juan. Tanto el gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) como un grupo de directores de instituciones educativas emitieron comunicados de repudio, expresando su preocupación y solidaridad con la víctima.

Según el comunicado de la UDA, el incidente "ha traspasado un límite que no podemos ignorar". El gremio señaló que este tipo de agresión física no es un hecho aislado, sino la manifestación de un problema más profundo que incluye "innumerables agresiones verbales, descalificaciones y amenazas que ocurren a diario". En ese sentido, hicieron un llamado a frenar la "normalización de la violencia" en las escuelas.

Por su parte, los directores de establecimientos educativos se solidarizaron con su colega y lamentaron que los docentes se encuentren "expuestos a situaciones de violencia que vulneran no solo nuestra integridad física y emocional, sino también el clima institucional que buscamos construir".

Ambos grupos coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones y "construir herramientas concretas que pongan fin a este ciclo de agresión". Los directores enfatizaron la importancia de elegir siempre "el camino del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos". Para finalizar, el comunicado de UDA subrayó que es "prioritario resguardar a nuestros docentes y alumnos para garantizar que las escuelas sigan siendo un espacio de paz y aprendizaje".