UDAP y AMET le dieron la derecha a CTERA y adhirieron al paro

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este lunes 14 de octubre, en reclamo por mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la apertura de la paritaria nacional.

En San Juan, los gremios UDAP y AMET se sumaron a la medida de fuerza, mientras que UDA decidió no adherir formalmente, aunque manifestó su acompañamiento a los reclamos impulsados por el gremio nacional.

Durante la mañana, un equipo de Canal 13 recorrió diferentes establecimientos educativos de la provincia y constató muy poca actividad escolar. En la mayoría de las escuelas visitadas, el acatamiento fue total, con aulas vacías y sin presencia de docentes ni alumnos. “En algunos casos solo encontramos a los porteros, quienes confirmaron que el paro era del 100%”, informaron desde el móvil.

Entre los principales puntos de la protesta, CTERA exige la restitución del FONID, la reapertura de la paritaria nacional docente, la defensa del régimen previsional y mejoras salariales urgentes ante la pérdida del poder adquisitivo.

Desde el Ministerio de Educación de San Juan trascendió cierto malestar, ya que el gobierno provincial había alcanzado recientemente un acuerdo paritario con los gremios locales, por lo que la adhesión al paro nacional sorprendió a las autoridades.

Mientras tanto, las calles y paradas de colectivos lucieron inusualmente tranquilas durante la jornada.