Un apostador sanjuanino volvió a estar entre los ganadores millonarios de juegos de azar. En esta ocasión se trató de la Quiniela Max, donde el pozo superó los 10 millones de pesos.

Según informó la Caja de Acción Social, el premio alcanzó los $10.140.000 y la jugada ganadora se realizó en una agencia de Pocito. Por ese motivo, se interpretó que el ganador podría ser un vecino del departamento o alguien que jugó de paso en el sur sanjuanino.

La entidad provincial aclaró que el afortunado tiene tiempo hasta el 9 de octubre para reclamar el premio. En caso de no hacerlo, corría riesgo de que prescribiera y quedara sin efecto.