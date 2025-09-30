El fuerte viento que se registró el viernes en San Juan causó la caída de un árbol seco, sobre una vivienda de Rawson. El añoso árbol cayó sobre una casa en calle General Acha y provocó daños en el techo y en un portón.

El móvil de Canal 13 San Juan llegó al lugar y dialogó con Susana, una vecina afectada. “Una niña estaba abajo y le grité que salga corriendo. El árbol cayó sobre mi casa y rompió el portón. Somos dos jubilados, ¿de dónde saco yo dinero para pagar una grúa? Hace dos años hice el reclamo y lo cerraron como si estuviera solucionado”, denunció.

La vecina relató que en 2023 ya había advertido sobre el peligro, pero la respuesta oficial fue equivocada: “En vez de cortar este árbol, cortaron el del vecino. Yo pedí varias veces que vinieran porque se veía que estaba seco, y el viernes se terminó cayendo”.

Otra vecina, Zulema Archilla, coincidió en que el problema afecta a toda la zona. “Cada vez que hay viento es noticia. Pedimos una política de erradicación porque estos árboles de 50 o 60 años están secos, no tienen agua y se caen. No queremos vivir con miedo”, señaló.

La mujer agregó que los vecinos no pueden afrontar los costos de la extracción: “Necesitamos que se hagan cargo el municipio o el Gobierno de la provincia. Nosotros no podemos pagar un millón de pesos para erradicar un árbol. Esto ya no es un tema de esta gestión ni de la anterior, sino de todos los gobiernos que han pasado sin resolverlo”.

Mientras tanto, Susana sigue esperando que retiren el árbol caído para poder reparar los daños en su vivienda. “Lo único que pretendo es que lo saquen y me limpien, porque necesito arreglar el portón. No podemos seguir corriendo este riesgo”, expresó.