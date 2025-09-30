La presencia de un avión en la Pampa de El Leoncito, en Calingasta, generó sorpresa y versiones en las últimas horas. Canal 13 accedió en exclusiva a la fotografía de la aeronave, que aterrizó en un antiguo aeródromo de la zona.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el jet habría transportado a una comisión avanzada de la Embajada de Estados Unidos, que llegó al lugar en el marco de los preparativos para la próxima visita del embajador estadounidense a Calingasta, Barreal y alrededores.

El interés de la delegación se vincularía con proyectos de cooperación entre el Gobierno de EE.UU. y el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), lo que a su vez alimenta el debate en torno al futuro del radiotelescopio chino instalado en la zona.

Aunque no hay confirmación oficial, distintas fuentes reconocieron que no estaban al tanto del aterrizaje. Lo que se pudo conocer es que se trata de jet Aguila 5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La autorización para el arribo de la aeronave fue otorgada por las autoridades aeronáuticas, aunque El Leoncito es de propiedad privada. Sin embargo, las razones de la llegada y los detalles de la agenda de los funcionarios norteamericanos aún no fueron informados públicamente.

Cabe mencionar que el embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley, visitó San Juan en mayo de 2024. En ese momento, firmó un acuerdo para trabajar en el parque El Leoncito.