La presencia del avión bimotor “Águila 5” (matrícula 60I68), perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volvió a generar interrogantes en el país. La aeronave, identificada como un Beechcraft B-200 “Hurón”, aterrizó entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre en el aeropuerto internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, en Río Grande, Tierra del Fuego.

Según la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, el avión despegó al mediodía del martes rumbo norte, aunque no hubo información oficial sobre el motivo de su presencia. Ni la Embajada de Estados Unidos, ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ni el Gobierno Nacional o las autoridades provinciales brindaron explicaciones públicas.

El silencio generó preocupación, ya que Río Grande y otras zonas de Tierra del Fuego forman parte de un territorio considerado de alto interés estratégico por potencias extranjeras, en especial por Estados Unidos, debido a su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y el Canal Beagle.

La aparición del “Águila 5” en el extremo sur del país ocurrió pocos días después de que la misma aeronave aterrizara en Pampa del Leoncito, en la provincia de San Juan, un área protegida y declarada Monumento Natural Provincial.

En ese caso, diputados justicialistas, encabezados por Mario Herrero y Graciela Seva, presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial aclarara los motivos del vuelo. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, había asegurado que la visita fue solicitada por la Embajada estadounidense para mantener una reunión con el Ministerio de Minería, y que contaba con la autorización de la ANAC.

Aun así, los legisladores reclamaron más detalles sobre los objetivos del viaje, la identidad de la tripulación y los fundamentos legales para que una aeronave de ese tipo operara en una zona de protección ambiental.

El director de Aeronáutica de San Juan, Aníbal Touris, explicó que el “Águila 5” habría realizado una práctica de reconocimiento de terreno, algo habitual para pilotos de reemplazo. Sin embargo, la falta de información sobre su paso por Tierra del Fuego alimentó nuevas especulaciones.

El nuevo aterrizaje del “Águila 5” en un punto estratégico del país reavivó el debate sobre la soberanía y el control de las operaciones extranjeras en territorio argentino. Legisladores y analistas coincidieron en que el Gobierno Nacional debería brindar precisiones para evitar mayores sospechas sobre la naturaleza de estos vuelos.