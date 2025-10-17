Un chico de 13 años se encuentra internado en el hospital Rawson, llego con una serie de golpes y lesiones en el cuerpo. Su madre aseguró que fue golpeado por sus compañeros de escuela. Los médicos están evaluando cuál es el estado del menor, pero no descartan que pueda tener una fractura en el cráneo.

Según publicó Diario de Cuyo, el menor en cuestión asiste a una escuela técnica de Capital. El chico y sus compañeros cursaron las materias de la mañana y al mediodía salieron por unas horas de la escuela, pero a la tarde tenían que volver para cursar los talleres.

Como les quedaban unas horas libres en la siesta, los chicos se fueron a almorzar algo y a jugar un rato a la pelota en la zona de los jardines que circundan el Centro Cívico.

Siempre de acuerdo a lo que contó la madre del menor, los jóvenes estaban jugando al fútbol cuando el hijo de esta mujer habría pateado la pelota demasiado alto y el balón quedó atascado en un árbol.

Al parecer, los otros chicos que estaban allí se enojaron porque perdieron la pelota y comenzaron a pelear con el muchacho. La madre del menor asegura que le dieron golpes de puño, patadas y alguno hasta le habría pegado con un palo.

Según la madre, la víctima quedó como confundido tras la paliza que recibió, sus compañeros igualmente lo llevaron a la escuela. Pero el profesor de se dio cuenta de que el chico no estaba bien y llamó a su madre para que lo acompañara al médico.

La mujer lo llevó al hospital Rawson, en donde le informaron que el menor tiene diferentes golpes y no se descarta que tenga alguna fractura o lesión ósea en el cráneo. La madre de este joven aseguró que hará la denuncia policial y pedirá que se revisen las cámaras de la zona para determinar qué fue lo que pasó.