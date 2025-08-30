A través de un video publicado en la plataforma TikTok, un colectivero sanjuanino generó repercusión al explicar en detalle cómo funcionará el sistema SUBE en los colectivos de Red Tulum y, además, adelantó un llamativo cambio en la modalidad de descuentos para personas con discapacidad.

El usuario identificado como @sebastian.sillero7 compartió un extenso mensaje desde la cabina de su unidad. En su publicación, repasó los distintos medios de pago que se suman al sistema y advirtió sobre modificaciones en los beneficios para pasajeros con discapacidad.

“Acá me figura que puedo pagar con Visa, con Mastercard, con SUBE, con la tarjeta de Mercado Pago. Se puede pagar con QR, lo que es el lector de QR. Lo que es este lector de QR lo tenés que hacer por medio de Mercado Pago”, explicó el chofer, mientras mostraba el dispositivo de cobro.

Sin embargo, el punto más llamativo de su exposición estuvo relacionado con la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad. “Ahora lo que va a pasar es que los carnets de discapacidad ya no van a existir más", dijo. Luego mencionó: "Entonces, cada persona con discapacidad también va a tener que tener su tarjeta SUBE y, dependiendo del porcentaje de discapacidad que tenga esa persona, es el porcentaje del boleto que se le va a cobrar”, sostuvo.

Según lo expresado por el colectivero, quienes tengan un 100% de discapacidad continuarán viajando de manera gratuita. “Ese boleto no se le va a cobrar, obviamente. Es dependiendo del porcentaje de cada persona de discapacidad”, detalló.

No obstante, aclaró que este sistema aún no está vigente en San Juan. “Esto acá en San Juan todavía no está habilitado, pero en un par de meses va a empezar a ocurrir", señaló. Tras ello mencionó: "En todo el país va a pasar que las personas con discapacidad ya no van a poder viajar tampoco con un acompañante y van a tener que abonar su boleto, dependiendo su porcentaje de incapacidad”, advirtió.

El chofer cerró su mensaje recordando a los usuarios la diversidad de opciones de pago: “Acá la tarjeta, Mastercard, Visa, SUBE, Mercado Pago. Acá también se puede pagar con Mercado Pago con el QR. Así que no olvidemos y estemos atentos a todo”.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial del Ministerio de Transporte de la Nación ni del Gobierno de San Juan para confirmar estos cambios en el régimen de beneficios para personas con discapacidad, por lo que las declaraciones del chofer despertaron debate y dudas entre los usuarios.