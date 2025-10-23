Un conductor atropelló y mató a una perrita callejera; fue denunciado por maltrato animal
El hecho ocurrió en el barrio Frondizi y quedó registrado por las cámaras de los vecinos. La Fundación Patitas Sin Hogar presentó una denuncia formal contra el responsable, acusado de pasar deliberadamente por encima del animal.
Vecinos del barrio Frondizi, en la ciudad de San Juan, expresaron su profunda indignación luego de que una perrita callejera —muy querida y cuidada por la comunidad— fuera atropellada y muerta por el conductor de una camioneta. El hecho ocurrió el miércoles 22 de octubre, pasadas las 10:30 de la mañana, y fue registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando repudio generalizado.
Según el relato de testigos y la denuncia presentada por la Fundación Patitas Sin Hogar, el hombre pasó deliberadamente por encima del animal, que se encontraba descansando a la sombra, en el mismo lugar donde solía permanecer cada día.
“Fue un acto de crueldad y maltrato animal evidente. No se trató de un accidente”, indicaron desde la organización, que radicó una denuncia formal en la Subcomisaría de Santa Lucía para que se investigue el hecho y se identifique al responsable.
El video, difundido por los vecinos, muestra cómo el conductor no intenta esquivar al animal y continúa su marcha sin detenerse, lo que generó una ola de comentarios de repudio y pedidos de justicia en redes sociales.
La perrita, conocida por los habitantes de la zona, era alimentada y cuidada por varias familias del barrio, que ahora exigen que se aplique la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, la cual contempla sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad hacia los animales.