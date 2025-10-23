Vecinos del barrio Frondizi, en la ciudad de San Juan, expresaron su profunda indignación luego de que una perrita callejera —muy querida y cuidada por la comunidad— fuera atropellada y muerta por el conductor de una camioneta. El hecho ocurrió el miércoles 22 de octubre, pasadas las 10:30 de la mañana, y fue registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando repudio generalizado.

Según el relato de testigos y la denuncia presentada por la Fundación Patitas Sin Hogar, el hombre pasó deliberadamente por encima del animal, que se encontraba descansando a la sombra, en el mismo lugar donde solía permanecer cada día.

“Fue un acto de crueldad y maltrato animal evidente. No se trató de un accidente”, indicaron desde la organización, que radicó una denuncia formal en la Subcomisaría de Santa Lucía para que se investigue el hecho y se identifique al responsable.

El video, difundido por los vecinos, muestra cómo el conductor no intenta esquivar al animal y continúa su marcha sin detenerse, lo que generó una ola de comentarios de repudio y pedidos de justicia en redes sociales.

La perrita, conocida por los habitantes de la zona, era alimentada y cuidada por varias familias del barrio, que ahora exigen que se aplique la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, la cual contempla sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad hacia los animales.