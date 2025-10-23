Oriundo de Iglesia, un joven enfermero brindará cursos de primeros auxilios, RCP y cómo utilizar un desfibrilador para casos de emergencia. Estos cursos tienen como objetivo que los iglesianos ganen tiempo en caso de que ocurra una emergencia ya que, las distancias entre el hospital departamental y alguna zona alejada es de entre 40 minutos a 1 hora.

Gabriel Vega es el profesional que estará a cago de esta disertación, a realizarse este sábado 24 de octubre, y expresó que “son conocimientos básicos y con un lenguaje muy simple para que todos puedan entenderlo. Los cursos los brindamos dos veces al año porque hay muy buena recepción de gente”.

“Pueden inscribirse personas a partir de 10 años, que es una edad donde ya tienen conocimiento y cuentan con un celular para hacer un llamado para activar la emergencia”.

Los que quieran inscribirse o realizarle consultas al profesional iglesiano pueden comunicarse al 2645818128. “Yo los inscribo y se les envía un PDF con información para que vayan leyendo y no lleguen tan perdidos al curso. Está dirigido para todas las personas de Iglesia y gente de Jáchal tambien”, concluyó el profesional.