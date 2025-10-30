El abogado laboralista Roberto Correa Esbry pasó por Canal 13, y analizó los principales cambios que impulsa el Gobierno en materia de relaciones laborales, entre ellos la modernización, la irrenunciabilidad de derechos y las condiciones de trabajo.

Esto se da en el marco de una nueva puesta en la mesa del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. De esta manera, Esbry desglosó los puntos más relevantes del texto, que introduce modificaciones en aspectos sensibles del derecho del trabajo como la irrenunciabilidad de derechos, las condiciones laborales, las vacaciones, las indemnizaciones y los incentivos a la contratación.

“Se habla mucho, pero me parece que no se conoce bien el proyecto", dijo el letrado en Todos Vivos. "Empieza tocando dos artículos esenciales para el trabajador: el principio de irrenunciabilidad y la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, lo que en derecho laboral llamamos ius variandi”, explicó Correa Esbry.

Según el especialista, la propuesta del Ejecutivo introduce una modificación clave en el artículo 12, que actualmente establece la nulidad de cualquier acuerdo que suprima o reduzca derechos reconocidos por leyes laborales, convenios colectivos o estatutos profesionales.

“La reforma permite que se puedan resignar ciertos derechos siempre y cuando superen lo que establece el convenio colectivo o la ley. Por ejemplo, un trabajador que gana más del mínimo establecido podría ver reducido su sueldo si hay acuerdo con el empleador y este es homologado por la autoridad laboral”, detalló el abogado.

En cuanto a las modificaciones en las condiciones de trabajo, el proyecto también limita las herramientas legales de defensa del empleado.

“Con la legislación vigente, si el empleador altera de forma irrazonable elementos esenciales del contrato, el trabajador puede considerarse despedido o pedir a la Justicia que restablezca sus condiciones. Con la nueva reforma, esa posibilidad desaparece”, advirtió Correa Esbry. “Esto debilita uno de los pilares protectores del derecho laboral”, agregó.

El letrado también mencionó cambios en las facultades disciplinarias: “Actualmente, el trabajador tiene 30 días para impugnar una suspensión. El proyecto flexibiliza ese plazo y libera al empleador de tener que demostrar con tanta rigurosidad la validez de las sanciones”.

El texto también introduce modificaciones en el régimen de vacaciones, flexibilizando su uso. De este modo, dijo que “Hoy las vacaciones deben otorgarse entre octubre y abril, y comunicarse con 45 días de antelación". Es así como indicó: "El proyecto reduce ese plazo a 21 días y permite que puedan fraccionarse, con un mínimo de una semana”. “Además, se abre la posibilidad de que el trabajador acuerde tomar sus vacaciones en cualquier momento del año, algo que hasta ahora no era posible”, añadió.

Según el abogado, “esto puede resultar beneficioso en algunos casos, pero también deja más espacio para la negociación desigual entre trabajador y empleador”.

Entre los puntos que generan más polémica, Correa Esbry mencionó los cambios en el régimen indemnizatorio. “Se habla mucho del pago en cuotas. El proyecto efectivamente permite que la indemnización se abone en hasta 12 cuotas y además reduce los intereses por mora en el pago”, explicó. “Son modificaciones que generan incertidumbre en el trabajador y alivio en el empleador”, resumió.

Otro de los aspectos relevantes es la promoción del empleo registrado, que prevé beneficios fiscales para quienes contraten nuevos trabajadores. “La ley genera un sistema de crédito fiscal equivalente al 100% de las contribuciones patronales para pequeñas empresas, del 75% para las medianas y del 25% para las grandes. Es decir, quien tome personal paga menos cargas”, señaló. “En definitiva, es una ley destinada a facilitar la contratación y hacerla más barata, menos complicada y con menor litigiosidad”, opinó.

Respecto a la jornada laboral, el abogado aclaró uno de los puntos más discutidos. “Se mantiene el descanso de 12 horas entre jornadas y se habilita la posibilidad de trabajar 12 horas en un día y compensar con menos al siguiente. Esto se conoce como ‘banco de horas’, un sistema de crédito y débito horario”, explicó. “Mientras no se superen las horas semanales o mensuales, no se considerarán extras”, precisó.

Finalmente, Correa Esbry destacó que la reforma también contempla la modalidad de trabajo remoto. “El home office, que se popularizó tras la pandemia, está incluido en el proyecto. Se busca darle un marco legal dentro de esta modernización laboral”, indicó.

El abogado sintetizó el espíritu general del proyecto. “Es una ley destinada a facilitar al empleador la toma de personal y a reducir la litigiosidad laboral", dijo. Y sumó: "Favorece muy poco al trabajador, sobre todo al que recién ingresa, porque los derechos adquiridos son difíciles de modificar”. “No es una ley que arrase con todos los derechos, como se dice, pero sí marca un cambio de paradigma: el foco ya no está en proteger al trabajador, sino en alentar la contratación”, concluyó.