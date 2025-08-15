Recientemente mediante su aplicación para celulares, desde Red Tulum emitieron un nuevo aviso. Se trata de que un total de cinco líneas verán afectos sus recorridos, por la realización de un evento que se desarrollará en Capital.

Se trata de la “Caminata Saludable San Juan 2025”, un evento deportivo que al desarrollarse en la vía pública generará cortes de calles. Esto afectará a las siguientes líneas: 140, 141, 142, 162 y A.

Desde Red Tulum comunicaron que la concentración junto con la largada será en calle Las Heras y José Ignacio de la Roza. En ese sentido habrá corte total de calzada en Las Heras, Av. Libertador Gral. San Martín, Urquiza y 25 de Mayo.

Se espera que se corte el tránsito en estas zonas a partir del próximo viernes 22 de agosto a partir de las 09:00. En ese mismo sentido, se espera que todo se normalice luego de las 11:00 del sábado 23 de agosto.