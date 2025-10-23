Un fuerte sismo sacudió la tarde en San Juan

La tarde de este jueves se dio bien movida para los sanjuaninos. El Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) informó que a las 18:22 se produjo un temblor de 4.3º en la provincia que tuvo su epicentro a 39 kilómetros al Noroeste de Capital y una profundidad de 108 kilómetros.

El organismo nacional indicó que el epicentro fue a 39 kilómetros al Noroeste de Capital; 190 kilómetros al Norte de Mendoza y 48 kilómetros al Norte de Caucete. Además, INPRES detalló que la latitud fue de -31.22 y la longitud de -68.28.

Madrugada movida

De acuerdo con lo que dio a conocer el Institutito de Prevención Sísmica, este 13 de octubre varios movimientos telúricos tuvieron epicentro en San Juan, sin embargo fue uno de ellos el que fue percibido por los vecinos.

El movimiento fue de magnitud 3,3 grados, pero lo más llamativo fue que su profundidad fue de tan solo 10 kilómetros por lo que vecinos cercanos a la zona, lograron percibirlo. En este sentido, desde el INPRES, informaron que el mismo fue a las 2:18 de madrugada, y tuvo epicentro a 51 kilómetros de la capital de San Juan y a 38 kilómetros de Bermejo.

Cabe mencionar que durante toda la madrugada varios sismos azotaron la provincia, pero debido a su magnitud débil no fueron percibidos.