Durante la madrugada de este jueves 9 de octubre se produjo un fuerte temblor que sacudió a la provincia de San Juan. De acuerdo a las primeras informaciones, no hubo daños ni heridos.

La página del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el temblor se produjo a la una de la madrugada con diez minutos y cincuenta y cinco segundos.

En cuanto al epicentro, fue en Valle Fértil, cerca de la Villa de San Agustín. Específicamente a 139 kilómetros el noreste de San Juan, 170 kilómetros al sur de La Rioja, 37 kilómetros al sureste de la villa cabecera Valle Fértil.

El movimiento alcanzó una magnitud de 4.6 y se registró a solo 10 kilómetros de profundidad. De acuerdo a la opinión de profesionales que han explicado con anterioridad este tipo de fenómenos, este sismo está entre los considerados como de poca profundidad porque el epicentro se registró solo a una decena de kilómetros de la superficie del planeta.

El hecho de que el epicentro sea cerca, poco profundo, ayuda a que el fenómeno se sienta más fuerte y puede incrementar el riesgo de potenciales daños a viviendas o infraestructura.

Lo cierto es que, más allá de la fuerza del sismo, al momento de la redacción de la presente nota, no se han registrado daños ni heridos a causa de este temblor.