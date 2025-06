El docente, investigador e historiador Guillermo Genini lleva años estudiando los orígenes de San Juan, con un enfoque riguroso que pone en jaque muchas de las afirmaciones históricas que se repiten sin documentación. Su tesis doctoral, publicada como libro por la UNSJ en 2020, desarma mitos fundacionales y propone nuevas figuras clave en el nacimiento de la ciudad.

“La tesis abarca todo el proceso de conquista y llegada de los españoles a lo que hoy es la provincia de San Juan en el siglo XVI, incluyendo la fundación de la ciudad y su posible ubicación”, explicó Genini en Canal 13.

Uno de los puntos más debatidos es la ubicación exacta donde se fundó la ciudad. Aunque se suele señalar la actual Plaza 25 de Mayo o, en otros relatos, la plaza de Concepción, Genini advirtió: “Todavía no se tiene una certeza sobre dónde se fundó o si se trasladó o no la ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI". A su vez, sumó: "Lo que sí podemos decir con seguridad es que no fue en Concepción, ya que esa plaza fue constituida recién en 1802”.

Su investigación también desmonta figuras que hasta ahora eran consideradas protagonistas. Uno de los casos es el de Juan Eugenio Mallea. “Hemos verificado que no era cierto su rol como figura central. Aparecen nuevos personajes importantes como Diego Ronquillo, que fue el primer teniente gobernador que dejó Juan Jufré cuando fundó la ciudad”, señaló.

Ronquillo, según el historiador, fue un español con conocimientos en guerra y escritura, por lo que ostentaba el título de licenciado. “Se ubicó en un solar junto al de Jufré, lo que da cuenta de su jerarquía”, agregó.

Otro mito que cae bajo el análisis documental es el del supuesto casamiento entre Mallea y una heredera indígena. “Ese relato fue construido en el siglo XVIII por la familia Mallea para enaltecer su linaje. Teresa de Ascencio, su esposa, era española, no una princesa indígena”, aclaró Genini.

También ofreció detalles sobre el pueblo huarpe, presente en el territorio antes de la llegada española: “Eran comunidades pacíficas y sedentarias, con conocimientos de agricultura y acequias. Esa organización fue uno de los factores que motivó la fundación de ciudades en estos valles”, explicó.

Según Genini, la decisión de fundar San Juan fue de Francisco de Villagra, quien envió a su primo y hombre de confianza, Juan Jufré, a ejecutar el acto fundacional. “Buscamos zanjar diferencias a partir de la documentación. En muchos casos no existe, en otros es escasa, y eso hace que todavía queden preguntas abiertas. Pero al menos, podemos derribar algunos relatos sin sustento”, concluyó.