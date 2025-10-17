Durante la siesta de este jueves un hombre se descompensó y cayó desmayado en plena calle en el departamento Albardón. La gente de la zona lo asistió de inmediato y lo llevaron de urgencia al hospital Giordano.

De acuerdo a lo que informó el sitio Albardón Noticias, el hombre estaba realizando actividad física en la zona de calle Sarmiento, en Villa San Martín, a pocos metros del Hospital Giordano.

Según testigos, el hombre se desplomó sobre la vereda. Los testigos creen que este deportista se vio afectado por las altas temperaturas registradas en ese momento en el que la temperatura estaba cerca de los 30 °C.

Los vecinos que presenciaron la escena actuaron rápidamente, ya que muchos pensaron que incluso podría haber muerto a causa de algún problema cardíaco. La gente se acercó, le dio sombra y llamaron a los servicios de emergencia.

En cuestión de minutos llegó una ambulancia que trasladó al paciente al hospital Giordano, donde recibió atención médica y fue dado de alta algunas horas después.