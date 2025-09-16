Un iglesiano ganó más de un millón de pesos en el Quini 6

A tan solo tres meses de haber iniciado con la agencia, Alejandro Munizaga ya entregó muchos premios a los iglesianos afortunados que apostaron en la subagencia. “Es una quiniela nueva, llevamos pocos meses, pero este no es el primer premio grande, en la quiniela un afortunado se llevó más de $1.200.000”, explicó.

En diálogo con el periodista Javier Barrionuevo de Iglesia, el agenciero comentó que el gran afortunado todavía no pasa a buscar el premio, por lo que están a la espera.

Con una jugada de cinco aciertos en la modalidad del tradicional del juego Quini 6, este iglesiano, o iglesiana, pudo sumar el premio de $1.112.291, con los números 04-07-09-15-19. Solamente le faltó el acierto del número 13 para llevarse una cifra millonaria mayor.

por último, el agenciero comentó que hay mucho movimiento en la zona, pese a los pocos meses de la apertura. “Los horarios más concurridos son al mediodía y a las 19:30 en horas de la tarde. Yo me pongo igual de contento que el ganador cuando alguien saca algún premio. Nos da felicidad su felicidad”, concluyó.