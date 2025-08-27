Un incendio registrado este martes en la zona de Alto de Sierra, en inmediaciones del asentamiento San Cayetano, afectó entre cuatro y cinco viviendas precarias construidas con materiales blandos y cañas, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Según informó a Diario 13 el bombero voluntario de Santa Lucía, Dante Alleva, una dotación trabajó en el lugar junto a camiones cisterna de la Municipalidad. “Las casas eran muy precarias y el fuego avanzó con rapidez”, explicó.

Los habitantes de las viviendas sufrieron quemaduras de primer grado, principalmente en la piel, debido a que intentaron ingresar a las casas para rescatar pertenencias mientras se incendiaban. “En la desesperación por sacar sus cosas se quemaron levemente, pero no hizo falta la derivación ni la actuación de ambulancias porque eran heridas menores”, detalló Alleva.

El siniestro se originó en pastizales cercanos y se expandió hacia el asentamiento. Gracias al accionar de bomberos y personal municipal, las llamas pudieron ser controladas antes de que alcanzaran más construcciones.