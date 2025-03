Un jubilado lloró en el móvil de Canal 13: contó que trabaja porque la jubilación no le alcanza

Las jubilaciones cada mes tienen un aumento; el mismo está sujeto al índice inflacionario. Sin embargo, queda insuficiente para las necesidades que poseen los adultos mayores, que van desde alimentos especiales, medicamentos y otros menesteres. El móvil de Canal 13 charló con Juan, uno de los tantos casos de abuelos a quienes no les alcanza el módico sueldo.

Juan es un jubilado de 78 años. Su caso es similar al de muchos, pero su indignación es enorme. El hombre, criticó duramente la situación económica y la falta de atención hacia los adultos mayores: "Esto es una vergüenza lo que está pasando con los ciudadanos. Toda la vida aportando, y llegamos a esta edad y tenemos que seguir trabajando".

El hombre, quien además es jornalero, agregó entre lagrimas: "Yo tengo que vivir, tengo que comprar remedios, mantener una mujer, y eso me da bronca. Me da bronca la situación que estamos pasando".

Además de las dificultades económicas, los jubilados también se quejaron de la atención en los puntos de cobro. Uno de ellos denunció el trato inadecuado por parte de un empleado: "Ese hombre está para ordenar a la gente con educación. Primero que vaya a la escuela, aprenda a ser educado. Esta gente está acá haciendo fila, lo tiene que respetar, y los grita por un lado y por el otro. Es un maleducado".

La situación refleja un escenario complejo para los jubilados en un contexto nacional de inflación y ajustes económicos. Mientras el gobierno implementa aumentos y bonos, muchos adultos mayores aseguran que estos esfuerzos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. "Hacemos lo que podemos, no lo que queremos", resumió.

Otro de los casos que se conocieron, fue el de una mujer que es jubilada, pero su sueldo no supera los 200 mil debido a los prestamos que pidió y ahora le descuentan.

Ella relató la difícil situación que atraviesa: "Yo sé cuánto cobro, no le tengo acá. $195.000 porque tengo dos préstamos que me descuentan, y tengo que pagar hasta los remedios. La insulina hace cuatro meses que no me la dan".

La mujer, quien padece diabetes y depende de la insulina para su tratamiento, criticó duramente la falta de respuestas del sistema de salud: "¿Qué le parece cómo juegan con los pobres? Ya no nos quieren a nosotros. Yo no sé lo que pasa". Además, destacó la difícil elección que enfrenta cada mes: "Con ese dinero uno no llega a fin de mes. Tiene que elegir entre la comida, pagar los servicios o los remedios. Es la verdad, no alcanza para nada".

Respecto al bono de $70.000 pesos que el gobierno suma al haber mínimo, la jubilada fue contundente: "Es poco, es poco. ¿Por qué no nos dan la mitad de lo que ellos cobran?". El aumento del 2,2% aplicado este mes tampoco parece ser una solución. "Está una vergüenza todo. Yo no sé en qué vamos a quedar acá", expresó con desesperación. Además, relató las dificultades que enfrenta para acceder a sus medicamentos a través de PAMI: "Me dijeron que la insulina no tiene convenio con PAMI y la farmacia. ¿Qué hago yo? Me pongo insulina dos veces al día, y hace cuatro meses que no me la dan".