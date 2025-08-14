Un jubilado se ató a un poste de la Plaza 25; ya lo había hecho varias veces

En horas de la mañana de este jueves, un hombre se ató a un poste en la Plaza 25 de Mayo con varios carteles, uno de ellos que reza "Me robaron mi dignidad". El hombre pidió ayuda al Gobierno para poder comer, asegurando que ya no tiene dinero para vivir.

El jubilado es Domingo Huerta, más conocido como “Cacho”, quien ya se había encadenado en lugares como la Legislatura Provincial y la Plaza de Media Agua. Este hombre aseguró que ya no tiene dinero ni para comer y por ese motivo volvió a tomar esta medida.

“El tema es que acá se ayuda a todo el mundo, a los israelitas le están dando un sueldo y a nosotros que somos de acá no nos están pagando lo que realmente deberíamos estar cobrando. Yo cobro 280 mil y pago de alquiler 130 mil, más otros gastos que tengo. Este mes me han quedado 30 mil ¿qué hago yo con eso?”, manifestó ante el móvil de Canal 13.

Huerta reconoció que desde el Gobierno le entregaron dos módulos alimentarios, pero aseguró que eso no es suficiente para él. Sumado a esto un cura se acercó para darle $20 mil, como así también otros sanjuaninos le dieron un poco de dinero y alimentos.

“Yo esto lo he hecho varias veces porque no te escuchan, vas a reclamar, te dicen que si, te golpean la espalda y no los ves más. Cobro una jubilación porque estoy pagando una moratoria. Algunos amigos me han estado ayudando, pero ya no doy más, esto se me ha ido de las manos. Me han estado dando un plato de comida gente que no es del Gobierno. Un subsidio es lo que quiero, ellos le dan a un montón de gente y ¿no me van a poder dar a mi?”, expresó el hombre.