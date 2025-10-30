Un jueves templado en vísperas de un viernes pasado por zonda

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se espera que la máxima no sea superior a los 30 grados.

En esta línea, señalaron que pronosticaron 26 grados de máxima, aunque la mañana comenzará un poco fresca ya que la mínima será de 9 grados. A lo largo del día, el sol será el protagonista, y el viento será leve.

En tanto, el SMN, ya lanzó alerta amarilla para San Juan por la llegada de viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. El mismo comenzará a correr en horas de la tarde. Para el sábado el protagonista será el Sur, aunque también habría tormenta eléctrica.