De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se espera que la máxima no sea superior a los 30 grados. 

Un jueves templado en vísperas de un viernes pasado por zonda

En esta línea, señalaron que pronosticaron 26 grados de máxima, aunque la mañana comenzará un poco fresca ya que la mínima será de 9 grados. A lo largo del día, el sol será el protagonista, y el viento será leve. 

En tanto, el SMN, ya lanzó alerta amarilla para San Juan por la llegada de viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. El mismo comenzará a correr en horas de la tarde. Para el sábado el protagonista será el Sur, aunque también habría tormenta eléctrica. 

