El neonatólogo sanjuanino Nicolás Morcillo, integrante del área de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan, contó la situación crítica de público conocimiento que atraviesa el reconocido nosocomio. El médico brindó datos sobre la cantidad de pacientes sanjuaninos atendidos durante 2024 y remarcó la preocupación de los trabajadores ante la falta de recursos y la pérdida de profesionales especializados.

"El año pasado se atendieron 1.465 consultas de niños sanjuaninos en consultorios externos, 71 pacientes estuvieron internados y 44 fueron operados en el Garrahan. Además, se realizaron 397 consultas a través de la oficina de comunicación a distancia", detalló Morcillo en el programa Mirá Quién Habla. Estos datos fueron enviados al gobernador Marcelo Orrego el lunes pasado, junto con un informe dirigido a los legisladores.

El médico explicó que la carta enviada a los gobernadores busca visibilizar el rol que cumple el hospital en la atención de niños de todo el país. "Nos vemos en la obligación de responder ante los dichos del gobierno. Se habla de ñoquis o exceso de administrativos, pero los datos están a disposición de quien los quiera ver", remarcó.

Morcillo también destacó la preocupación del personal frente a la creciente demanda y la disminución de recursos. "Actualmente somos unos 5.000 trabajadores, pero desde hace un tiempo estamos perdiendo compañeros profesionales altísimamente capacitados. Por cuestiones salariales, muchos deciden irse a otros centros de salud o incluso a la industria", advirtió.

Sobre el impacto de la crisis, el neonatólogo señaló: "Determinados estudios o tratamientos se van recortando ante la escasez de presupuesto. La calidad de atención se está viendo afectada y cada vez menos médicos quieren ser pediatras, hay escasez en todo el país".

Respecto a la Ley de Emergencia Pediátrica, Morcillo manifestó: "Es un reclamo genuino, queremos seguir brindando la atención que merecen los niños. La ley nos daría una gran ayuda para poder afrontar esta etapa crítica. Apelamos a que los diputados provinciales obren en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de cada provincia".

Finalmente, destacó la expectativa de los trabajadores ante la posible sanción de la ley. "Nuestra responsabilidad es informar sobre el deterioro que está sufriendo el hospital. Después, cada uno sabrá qué hacer con esta información para defender o no la salud pediátrica del país", concluyó.