Un merendero del Quinto Cuartel necesita ayuda para reparar el techo

“El Rey de la Merienda”, así se llama el merendero pocitano que necesita de la solidaridad de las sanjuaninas y sanjuaninos. El mismo, está ubicado en el Quinto Cuartel, en la parte delantera de la casa de Mónica Morales, la creadora de este espacio y quien lo dirige.

Fue Mónica quien le contó al móvil de Canal 13, que el techo del cuarto donde funciona el merendero amenaza con derrumbarse. Es que una parte del techo, hecho con columnas de madera, techo de maderas recubierto de nylon, está a medio quebrar, y si cede del todo, toda la estructura se vendrá abajo. Por lo que necesitan construir columnas de material, para que sea una estructura más resistente, y es por eso que necesitan de dinero o materiales.

Desde hacen 3 años, a este merendero asisten 75 niños y niñas que ya se conocen, ya que Mónica siempre procura que el espacio sea de alegría. Sin embargo, la normalidad en este lugar ha dejado de existir, ya que tuvieron que comenzar a darle la merienda a los chicos y chicas en la puerta, para que estos se la lleven a sus casas. Esto le quita el lado social que los pequeños y pequeñas disfrutan en el espacio solidario.

"Necesitamos ayuda para que no se termine de derribar el techo", soltó Mónica angustiada. Luego explicó que con las lluvias que tuvo San Juan en diciembre y enero, el techo se dañó más. "Cuando ha temblado, las chicas han salido corriendo porque dicen que se siente como cruje el techo. Yo no quiero perder nada de lo que me ha costado a pulmón conseguir", sostuvo la responsable del solidario lugar.

Mónica contó que a pesar de que las autoridades le indicaron que no puede darles la porción de merienda para que cada chico se la lleve a su casa, ella ha optado por hacerlo de todos modos. No es por rebeldía esta actitud, sino porque es la única forma que tiene de asegurarse que los niños y niñas se alimenten con lo poco que el merendero.

"Les tenemos que dar a las 20 horas la merienda, porque ahí adentro hace mucho calor. El nylon que tiene el cuarto, no quiere más", contó la solidaria mujer.

"Yo le pido a la gente que pongan un granito de arena, porque todo acá se hace a pulmón", solicitó Mónica.

Para los sanjuaninos y sanjuaninas que quieran y puedan ayudar, pueden hacerlo comunicándose al: 26444599587

"Todo lo hago a pulmón. Muchas veces salgo a pedir, y aunque me da mucha vergüenza, yo lo hago por los niños, porque esta es una zona rural, donde los niños vienen y toman su merienda, conversan y reímos", expresó la dueña de casa, que es ayudada por su familia y algunas voluntarias de las cercanías. “Esto fue un sueño que quiero seguir cumpliendo”, reveló.

Mónica cerró la entrevista con Canal 13 contando que los chicos y chicas a menudo le preguntan cuándo construirá un espacio con salida a la calle, para que puedan mirar para afuera. “Yo les digo que no puedo todavía, que no se puede”, expresó entre lágrimas.

Una murga para educar a los chicos y chicas

Mónica contó que uno de los proyectos que se ha trazado el merendero, es armar una murga con los chicos y chicas. La idea es que los pequeños y pequeñas puedan criarse en un ambiente más de fiesta sana y alejarse de otros malos ambientes que pueden ver y sufrir en sus hogares o en los lugares donde viven.

Para llevar esta empresa de la murga, el merendero necesita que alguien idóneo en murgas pueda acercarse a este espacio del Quinto Cuartel y enseñarles a bailar, enseñarles los pasos. De esta manera, podrían dejar armada la murga para festejar los carnavales.

Pequeña biblioteca y talleres

El Merendero cuenta con una pequeña biblioteca para que los chicos puedan entretenerse, además de merendar, conversar y jugar. Además, de vez en cuando, Mónica consigue que personas lleguen hasta las instalaciones del lugar y dicten algunos talleres.