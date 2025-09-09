Tras un lunes agradable y un martes con una máxima de 29º, el miércoles estará marcado por viento del sector Suroeste, que luego rotará al Sur. Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El organismo nacional informó en su página web, que el 10 de septiembre la mínima será de 11º, mientras que la máxima de 25º. Además, detalló que en la mañana las ráfagas irán de los 51 y 59 kilómetros por hora, y que se intensificará por la tarde, con ráfagas que irán desde los 70 y 78 kilómetros por hora. Ya para la noche, el viento rotará al sector sur con ráfagas que no superarán los 50 kilómetros por hora.

La mínima y máxima para el jueves oscilará entre los 6º y 24º, mientras que el termómetro para el viernes se moverá entre los 7º y 26º. Ya entrado el fin de semana, las temperaturas primaverales continuarán a pleno, ya que para el sábado la mínima será de 10º y la máxima de 27º, mientras que para el domingo la mínima será de 11º y la máxima de 21º.