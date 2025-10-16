Un motociclista se fracturó al chocar contra un auto en una transitada esquina

Un violento siniestro de tránsito tuvo lugar este jueves, cerca de las 14:25 horas, en pleno centro de Capital, en la transitada intersección de Avenida Libertador y Avenida España, informó la Policía. Por la colisión de un auto con una moto, el conductor del segundo vehículo sufrió una fractura.

El hecho, caratulado como colisión con lesiones graves, involucró a un Chevrolet AVEO, conducido por Franco Joel Guerrero 45, que circulaba de Este a Oeste por Libertador, y una moto Gilera 150 cc, al mando de Gustavo Daniel Tapia 45 años, que transitaba de Norte a Sur por Avenida España.

Según el informe preliminar de la UFI de Delitos Especiales, la colisión se produjo por una “embestida fronto lateral derecha”. En detalle, la moto impactó violentamente con su frente contra el lateral anterior derecho del auto. A pesar de que la intersección se encontraba semaforizada y con todos los dispositivos en funcionamiento, el siniestro se produjo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4° y personal de emergencias médicas, que rápidamente se hizo presente con una ambulancia del 107.

Lesiones graves

Gustavo Daniel Tapia, el motociclista, fue examinado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El último radiograma reportado a la UFI, confirmó la gravedad del cuadro: El hombre presenta diagnóstico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, una fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos. El conductor fue atendido y quedó en observación médica.

En el lugar del hecho trabajaron el fiscal de caso, Francisco Micheltorena, junto al ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes se encuentran a cargo de la investigación para determinar la dinámica exacta del accidente y las responsabilidades.