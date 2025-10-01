Un pequeño de tres años sufrió la mordedura de un perro mientras jugaba en el departamento Albardón. Por la gravedad de las lesiones, el pequeño fue ingresado al hospital del departamento, en donde determinaron que las heridas que sufrió el niño no revestían gravedad.

De acuerdo a lo que informaron en el sitio Albardón Noticias, este hecho ocurrió este lunes en la zona de calla Nacional, a pocos metros de la plaza Eva Perón, en la localidad de Campo Afuera.

El pequeño de tres años estaba jugando en la vereda de su domicilio cuando el perro, propiedad de un vecino, lo mordió repentinamente en la pierna izquierda. En ese momento, la madre del pequeño reaccionó con rapidez y logró intervenir de inmediato, por lo que el ataque no pasó a mayores.

El niño fue trasladado de forma preventiva al hospital albardonero, allí los médicos revisaron las heridas y determinaron que algunas lesiones requirieron suturas en una de sus piernas. Si bien el nene tuvo algunas heridas, los médicos determinaron que está fuera de peligro y presentaba un buen estado general.

Tras el incidente, los vecinos de la zona se quejaron por la presencia de animales callejeros y de otros que tienen dueños pero circulan por la calle y llegan a morder a los vecinos.