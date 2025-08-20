La comunidad educativa de San Juan atraviesa horas de preocupación luego de que un niño ingiriera una pila mientras se encontraba en la escuela, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. El pequeño fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde fue sometido a una cirugía de urgencia para extraer el objeto.

Según confirmaron allegados, la operación se realizó durante la mañana de este miércoles y los médicos decidieron mantener al paciente en un coma inducido tras advertir un cuadro de fuerte irritabilidad posterior al procedimiento.

Un familiar del menor pidió cautela frente a la circulación de información alarmante en redes sociales, que hablaba de un estado irreversible. “No está gravísimo como pinta la publicación. Está en coma inducido, hay que esperar su evolución”, aclaró en diálogo con medios locales.

Por el momento, el equipo médico continuará monitoreando su estado mientras se aguarda una recuperación progresiva.