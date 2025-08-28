Un nuevo día de sol pleno en San Juan, pero ¿cuándo llega Santa Rosa?

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 28 de agosto se espera una jornada marcada por el calor y el sol en todo su esplendor en el territorio Sanjuanino.

En este marco mencionaron que se espera que la máxima toque los 26 grados. A la vez aludieron a la mínima será de 10 grados. En esta línea, indicaron que el viento será leve, con rotación del sur al este.

En tanto, el SMN señaló que desde este viernes venidero comenzaría el denominado temporal de Santa Rosa. Esto se debe a que durante la tarde llegarían fuertes rafas de viento. Ya el sábado y domingo estarán marcados por la lluvia.