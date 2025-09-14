En San Juan las sorpresas son moneda diaria, pero esta vez una de ellas causo ternura. Esto se debe a que un sanjuanino que iba en su auto, captó el momento en que un perrito viajaba con su dueño en la parte trasera de una moto como si estuviera muy acostumbrado.

El momento que se viralizó en las redes sucedió en plena Avenida de Circunvalación, a la altura de la bajada de calle Scalabrini Ortiz. Allí fue captado el llamativo copiloto.

Las tomas muestran a su dueño circulando en moto, en tanto el animal va calmado, inmóvil en el canasto, mientras se deja llevar en el recorrido. En el video se puede leer “Salió laburo… vamos Boby”, como toque de humor al momento.

Mirá el video: