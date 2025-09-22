Un poco fresca la primavera: mirá cómo seguirá el tiempo este lunes

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes será una jornada templada en San Juan y no hay probabilidad de lluvia.

De este modo, indicaron que la temperatura máxima llegará a los 23 grados, mientras que la mínima será de 7 grados. En tanto, el viento predominante será del sector sur, con ráfagas que llegarán a los 29 kilómetros por hora.

Asimismo, aludieron a que durante lo que resta de la semana el termómetro irá en ascenso día a día; aunque, llegando al final de la semana, podría haber zonda.