Un poco fresco, pero ¿será el último día de frío?

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se espera el día de más baja temperatura, a raíz del viento sur del miércoles. Sin embargo, anunciaron que sería el último de esta semana.

Es así como detallaron que para esta jornada se espera que la máxima esté en los 14 grados. En la misma línea, añadieron que estará parcialmente nublado y habrá viento del sector sur, cuyas ráfagas oscilen entre los 39 kilómetros por hora.

A esto se suma que desde este viernes comenzará el ascenso de la temperatura. Además, pronosticaron que para la semana próxima podría haber viento zonda.