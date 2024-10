Desde que salió a la luz el presunto caso de trata que involucra al conocido abogado penalista, Gustavo De la Fuente, se ha formado una enorme polémica alrededor de esta persona. Ahora volvió a resonar su nombre, al conocerse que concursó para ocupar un cargo judicial, por lo que a priori deberá ser entrevistado en la Cámara de Diputados, algo que todavía no se define.

Marcela Quiroga, la diputada que preside la Comisión de Justicia, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la decisión que tomaron respecto de la condición del abogado. Cabe recordar que el letrado está privado de su libertad dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

'Todos sabemos que la situación del Dr. De la Fuente es algo que no es común que suceda. No hay antecedentes a nivel provincial ni nacional tampoco. Lo que se ha decidido, después de pedir muchas consultas, es que a De la Fuente, respetando el principio de que todos somos inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario, se lo ha citado como al resto de los ternados para que el viernes venga a la entrevista, igual que todos', expresó

Quiroga explicó que su obligación era citarlo como a todos los demás candidatos. Sin embargo, la modalidad en la que se hará la reunión será una responsabilidad de la parte administrativa de la Legislatura Provincial.

'Evaluamos la idoneidad, él está ternado porque en el Consejo de la Magistratura ya lo evaluaron a un montón de colegas, Yo no he dicho que no pueda ser por Zoom, él tiene que ser presencial. Él ya ha sido citado como corresponde y como a todos los demás, ternado. De ahí se verá si puede venir, esposado, si no va a venir. Se los cita una sola vez y si no vienen no hay problema, pero no se los vuelve a citar', sentenció.