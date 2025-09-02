Un productor sarmientino comentó cómo le afectó el temporal de Santa Rosa a sus cultivos

El temporal de Santa Rosa, que se hizo sentir este fin de semana en San Juan, dejó un acumulado de 40 milímetros de precipitaciones en solo dos días, cuando el promedio habitual de agosto en la provincia no supera los 2 milímetros. Esta situación generó preocupación entre los productores, especialmente en la zona de Sarmiento, donde además se registraron heladas y caída de granizo.

Eduardo Herrada, productor vitivinícola del departamento, relató que las condiciones climáticas afectaron distintas áreas de la región. “Ha caído piedra, nos ha afectado en parte la helada. Sobre todo el domingo en la mañana y el sábado en la noche”, comentó. Según indicó, los daños se notaron con mayor fuerza en el camino a Pedernal, mientras que en sectores como Media Agua y Tres Esquinas también se registraron complicaciones.

Herrada explicó que las heladas impactaron particularmente en los cultivos con brotaciones tempranas, que quedaron expuestos a las bajas temperaturas. “Con esta helada de la mañana creo que va a complicar”, sostuvo. A pesar de la magnitud del temporal, los productores aún esperan una evaluación más precisa de las pérdidas ocasionadas en las fincas.