Un profesional anticipó cómo estará el fin de semana del Día de la Primavera en San Juan
El meteorólogo Germán Poblete anunció cuál es su pronóstico para este fin de semana que se festeja el Día de la Primavera. ¿Nubes y lluvia para el domingo? Mirá lo que dijo.
El meteorólogo Germán Poblete anticipó que el próximo fin de semana San Juan experimentará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas debido a la formación de un ciclón extratropical que avanza desde el Pacífico hacia la región de Cuyo.
“Hasta el jueves se esperan jornadas primaverales, con mínimas estables entre los 12 y 14 grados gracias al flujo subtropical. Sin embargo, el viernes al mediodía comenzará a sentirse el ingreso de un viento del sur, producto de la ciclogénesis. Ese día se prevén ráfagas de alrededor de 27 km/h que modificarán el ambiente”.
El sábado será la jornada más ventosa, con velocidades medias cercanas a los 25 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h. Este fenómeno será el aspecto más relevante a tener en cuenta durante el fin de semana.
Para el domingo, la baja presión se desplazará hacia el este y dejará como saldo un descenso de temperatura, nubosidad variable y chances de precipitaciones. “En el Valle de Tulum podrían registrarse lloviznas aisladas, con una probabilidad cercana al 25%, principalmente durante la mañana y el mediodía. Hacia la tarde, las posibilidades de lluvia disminuirán”, ratificó el meteorólogo.
Poblete destacó que, en general, no se esperan lluvias significativas, salvo algunas lloviznas en zonas de montaña y aisladas en el valle. En tanto, el viento del sur continuará presente tanto sábado como domingo, con intensidades medias de entre 25 y 30 km/h y ráfagas que, en ciertos momentos, podrían llegar a 50 o 60 km/h.