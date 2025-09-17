El meteorólogo Germán Poblete anticipó que el próximo fin de semana San Juan experimentará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas debido a la formación de un ciclón extratropical que avanza desde el Pacífico hacia la región de Cuyo.

“Hasta el jueves se esperan jornadas primaverales, con mínimas estables entre los 12 y 14 grados gracias al flujo subtropical. Sin embargo, el viernes al mediodía comenzará a sentirse el ingreso de un viento del sur, producto de la ciclogénesis. Ese día se prevén ráfagas de alrededor de 27 km/h que modificarán el ambiente”.

El sábado será la jornada más ventosa, con velocidades medias cercanas a los 25 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h. Este fenómeno será el aspecto más relevante a tener en cuenta durante el fin de semana.

Para el domingo, la baja presión se desplazará hacia el este y dejará como saldo un descenso de temperatura, nubosidad variable y chances de precipitaciones. “En el Valle de Tulum podrían registrarse lloviznas aisladas, con una probabilidad cercana al 25%, principalmente durante la mañana y el mediodía. Hacia la tarde, las posibilidades de lluvia disminuirán”, ratificó el meteorólogo.

Poblete destacó que, en general, no se esperan lluvias significativas, salvo algunas lloviznas en zonas de montaña y aisladas en el valle. En tanto, el viento del sur continuará presente tanto sábado como domingo, con intensidades medias de entre 25 y 30 km/h y ráfagas que, en ciertos momentos, podrían llegar a 50 o 60 km/h.