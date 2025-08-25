Este lunes, la música sanjuanina está de luto tras conocerse el fallecimiento del reconocido Chango Huaqueño. El hombre estaba cursando una dura enfermedad y se hacía diálisis. Pero eso no apagó nunca su llama musical.

Hace poco más de un año se hizo viral por una acción que tuvo. Esto se debe a que, mientras esperaba ser dializado, en medio de pacientes que esperaban como él, “peló” la guitarra y entonó dos himnos sanjuaninos de autoría de Buenaventura Luna: primero entonó “Vallecito” y luego “Pampa del Chañar”, según compartió en dos videos la fan page Los Arrieros Huaqueños.

Primero comenzó a acompañarse iniciando el recitado, mientras los demás pacientes lo miraban. Luego llegaron las estrofas y la gente comenzó a acompañarlo, hasta que llegó el estribillo, donde todo explotó. Para terminar con un grito a todo pulmón: “¡Viva San Martín y viva la Patria!”

Cabe mencionar que el Chango hacía tiempo se estaba realizando diálisis por complicaciones de salud. Lamentablemente, este lunes 25 de agosto se conoció que falleció, pero dejó su huella de amor por su tierra y su música.