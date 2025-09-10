Desde este miércoles, los registros automotores de San Juan volvieron a cobrar el impuesto de sellos gracias a un convenio firmado por el Gobierno provincial con una empresa que implementa el sistema denominado SWAT.

El gestor nacional Andrés Zucal explicó que la medida buscó resolver los inconvenientes generados desde junio, cuando se interrumpió el cobro en las dependencias. “La novedad más importante es que el Gobierno provincial ha logrado firmar un convenio con una empresa que va a permitir volver un poco a la regularidad, más que nada para el usuario o para los mandatarios en los registros automotor”, señaló.

Zucal recordó que “ya desde 2018, el Gobierno nacional se deslindó del cobro de los aranceles provinciales en los registros que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación” y agregó que desde junio “esto le ocasionó problemas burocráticos a los usuarios, tanto particulares como mandatarios”.

Con el nuevo convenio, los registros podrán cobrar nuevamente los aranceles provinciales y reducir los tiempos de gestión. “En los últimos tres meses, un trámite que antes duraba 24 horas, el usuario tenía que perder tres días en hacerlo”, explicó el especialista.

Finalmente, destacó que la medida devuelve a la provincia el esquema vigente hasta mayo. “Antes había un convenio entre Nación y provincia que se rompió. Ahora, como lo hicieron muchas otras provincias, San Juan firmó con una empresa que sistematizó el vínculo entre Rentas y los registros para que se pueda cobrar en cada dependencia”, puntualizó.