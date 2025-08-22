Un sanjuanino resultó ganador en la Quiniela Max y se llevó un premio de $5.040.000. Así lo informó la gerencia de préstamos de la Caja de Acción Social.

El sorteo se realizó durante la noche del jueves y la jugada afortunada fue vendida en una agencia ubicada en el departamento Santa Lucía. El ganador fue “tocado por la suerte” luego de que su número fuera elegido por el azar, haciendo saltar el pozo acumulado.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que el premio tiene un plazo límite para ser reclamado. El apostador podrá hacerlo hasta el 1 de septiembre; pasado ese plazo, el dinero prescribirá y no podrá cobrarlo.