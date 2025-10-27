Un sanjuanino se convirtió en un nuevo millonario tras acertar los números ganadores del sorteo N.º 3.234 del Quini 6, realizado este domingo. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el afortunado obtuvo un premio de $17.729.651, correspondiente a la modalidad “Siempre Sale”.

El ticket fue jugado en una de las agencias de San Juan, aunque por el momento no trascendió la identidad del ganador ni el local exacto donde realizó la apuesta. Lo cierto es que la combinación ganadora —05, 08, 09, 19, 23 y 42— le permitió quedarse con una de las 10 jugadas que compartieron el millonario pozo acumulado.

Desde la organización del Quini 6 recordaron que el pozo total del sorteo superó los $1.300 millones en todas sus modalidades, lo que generó gran expectativa entre los apostadores. En el caso del “Siempre Sale”, el dinero se repartió entre las boletas que acertaron cinco de los seis números sorteados.