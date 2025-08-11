Un sanjuanino ganó un premio de casi $10 millones y todavía no lo reclama

La fortuna le sonrió a un apostador sanjuanino que, sin saberlo, podría estar caminando por la calle con un boleto ganador de casi diez millones de pesos en el bolsillo. En el sorteo de la Quiniela de San Juan del último fin de semana salió el pozo mayor, valuado en $9.800.000, y aún no se conoce la identidad del afortunado.

Según informó la Caja de Acción Social, el premio corresponde a la modalidad “Redoblona” y tuvo como números ganadores el 37 a la cabeza y el 39 en el quinto lugar. La jugada fue vendida en una subagencia ubicada en la capital sanjuanina, aunque el ganador todavía no ha aparecido para reclamarlo.

La expectativa crece con el correr de los días, ya que el premio tiene una fecha límite para ser retirado. De acuerdo con la normativa, el apostador deberá presentarse antes del 19 de agosto para recibir el dinero. Pasada esa fecha, el monto prescribirá y no podrá ser cobrado.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que es fundamental conservar el ticket en buen estado y presentarlo en las oficinas correspondientes para iniciar el trámite de cobro. Además, aconsejaron a los apostadores revisar con atención los números sorteados, ya que muchas veces los premios quedan sin reclamar por simple desconocimiento.