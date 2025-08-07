Un apostador sanjuanino se llevó un premio en el Quini 6, según confirmó la Caja de Acción Social de la Provincia. El afortunado participó del sorteo N°3293 en la modalidad "Siempre Sale" y logró acertar cinco de los seis números sorteados para obtener más de $2 millones.

La jugada ganadora fue realizada en una agencia de Rawson, ubicada en calle Ramón Franco s/n y Calle 6. Allí, el sanjuanino eligió los números 11, 27, 32, 41 y 45, y solo falló el 43, lo que igualmente le permitió acceder a un millonario premio.

Gracias a su acierto, el ganador se alzó con un total de $2.464.796. Aunque no se conoció su identidad, desde la Caja de Acción Social destacaron que la agencia rawsina fue una de las varias repartidas por el país que vendió una boleta ganadora.

La modalidad "Siempre Sale" premia a quienes logren la mayor cantidad de aciertos, incluso si no se aciertan los seis números. En esta ocasión, el sanjuanino compartió el pozo con otros ganadores de distintas provincias, pero se llevó una suma muy significativa.