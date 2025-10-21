Un sismo de magnitud 4,7 sacudió San Juan y se sintió en Mendoza

Un temblor de magnitud 4.7 se registró este martes por la mañana en la provincia de San Juan, y también fue percibido en distintas localidades de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 11:08 horas, con un epicentro ubicado a 56 kilómetros al sureste del Cerro Mercedario, a una profundidad de 134 kilómetros.

De acuerdo al INPRES, la intensidad fue de grado III, lo que significa que fue percibido por algunas personas en reposo, especialmente en Barreal (San Juan) y Uspallata (Mendoza).

En ciudades como San Juan capital, Mendoza capital, Rivadavia, Tunuyán y Agrelo, el sismo se sintió de manera más leve, con una intensidad entre II y III, es decir, apenas notado por personas en reposo o en edificios altos.