Un sismo de más de 4 grados sacudió la siesta en San Juan

La siesta de este lunes en San Juan se vio sacudida por un sismo de 4.6º. Según informó el Instituto Nacional de Prevencióin Sísmica (INPRES), el epicentro del movimiento telúrico, que se produjo a las 15:58, se originó a 66 kilómetros al Este del Cerro Mercedario, en Calingasta, cerca del límite con Mendoza.

Además, INPRES detalló que la profundidad fue de 119 kilómetros, con una latitud de -32.093 y una longitud de -69.421. Medios de Mendoza, indicaron que en esa provincia también se sintió el temblor.



Qué debe tener una mochila de emergencias para sismos

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, cada familia debería tener a mano una mochila con los siguientes elementos básicos: