¿LO SENTISTE?
Un sismo de muy poca profundidad sorprendió a los sanjuaninos
El INPRES informó en su página web que el movimiento telúrico ocurrió muy cerca de la superficie.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que en la madrugada de este miércoles 8 de octubre se registró un sismo en la provincia de San Juan, con epicentro en el departamento Iglesia.
El movimiento telúrico ocurrió a las 02:55:42, teniendo una magnitud de 3 grados en la escala de Richter. La particularidad fue que se dio muy cerca de la superficie, ya que se registró apenas a una profundidad de 8 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al norte de Calingasta, según detallaron los registros oficiales. La intensidad Mercalli Modificada fue estimada en grado II a III, lo que significa que el fenómeno pudo ser sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.