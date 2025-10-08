El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que en la madrugada de este miércoles 8 de octubre se registró un sismo en la provincia de San Juan, con epicentro en el departamento Iglesia.

El movimiento telúrico ocurrió a las 02:55:42, teniendo una magnitud de 3 grados en la escala de Richter. La particularidad fue que se dio muy cerca de la superficie, ya que se registró apenas a una profundidad de 8 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al norte de Calingasta, según detallaron los registros oficiales. La intensidad Mercalli Modificada fue estimada en grado II a III, lo que significa que el fenómeno pudo ser sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.