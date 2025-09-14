Hace unos días hubo un hecho violento que tuvo como protagonistas a un policía y a un repartidor de Pedidos Ya, en la rotonda de Scalabrini Ortiz y Circunvalación, donde una discusión de tránsito derivó en una persecución y una pelea. Durante el altercado, el agente —que se encontraba de licencia— efectuó al menos un disparo al aire con su arma reglamentaria, mientras que al trabajador le secuestraron un cuchillo tipo machete. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En este marco, Cristian Guevara, delegado de los trabajadores deliverys en San Juan, explicó que no es raro que los repartidores porten armas blancas para protegerse. “Estamos cansados, tenemos que llevar algo para defendernos. No está para salir así nomás. Hace como un mes que estamos pidiendo seguridad porque ya estamos cansados de que nos roben”, declaró en diálogo con Canal 13.

Según Guevara, las amenazas y robos a repartidores son constantes. “Después de tantos hechos presentamos una nota a la Secretaría de Seguridad. A un compañero lo asaltaron, le pusieron un cuchillo en el cuello, le robaron el celular y le sacaron un préstamo de 3 millones. A una compañera le quitaron la moto mientras entregaba un pedido”, detalló.

Antecedentes recientes

El 8 de agosto, un repartidor de 45 años fue víctima de un asalto en Concepción. Además de ser golpeado y despojado de su teléfono, descubrió que los ladrones ingresaron a su home banking y le sacaron un préstamo millonario de $3 millones a su nombre.

El 3 de septiembre, una joven trabajadora de Pedidos Ya sufrió otro violento robo en Desamparados, cuando cinco motochorros le arrebataron la motocicleta en segundos. La moto era su principal herramienta de trabajo y la había conseguido luego de comenzar repartiendo en bicicleta.