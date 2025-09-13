Carlos Bustos, veterinario y miembro de la División Canes de la Policía de San Juan, dialogó con Canal 13 para aclarar algunos de los mitos más comunes sobre perros: desde la supuesta peligrosidad de ciertas razas, hasta la alimentación y la edad de los animales.

“No existe el perro potencialmente peligroso, no existe el perro malo. Desgraciadamente existen malos dueños, mala educación y mal comportamiento”, aseguró. En ese sentido, señaló que muchas veces las personas adquieren un perro sin informarse previamente sobre las características de la raza. “Es como comprar un auto. Tengo que saber si el perro es enérgico, si tengo el tiempo necesario para sacarlo a pasear o un espacio grande para que pueda estar. De lo contrario, el animal sufre ansiedad y después muchos terminan abandonándolo”, advirtió.

En cuanto a la alimentación, Bustos explicó que debe adaptarse al tamaño y a las necesidades de cada perro. “No es lo mismo comprar alimento para un caniche que para un ovejero, por una cuestión morfológica y de tamaño", comentó. "El mito de que los perros viven bien solo con restos de comida ya quedó atrás. Hoy necesitan vitaminas, minerales y un alimento balanceado todos los días, tanto en la etapa de cachorro como en la adultez”, sostuvo.

Además, subrayó la importancia de no descuidar a los perros en su vejez. “El perro necesita el mismo cuidado cuando tiene cuatro meses que cuando tiene dos años o cuando es anciano. El cuidado osteoarticular, la alimentación y la protección contra el frío son fundamentales en todas las etapas”, indicó.

Otro de los mitos que derribó fue la idea de que “un año humano equivale a siete años de un perro”. Sobre esto, explicó: “Es un mito. La edad depende del tamaño y del metabolismo. Un caniche, por ejemplo, puede vivir entre 15 y 16 años, mientras que razas grandes como el ovejero o el mastín suelen llegar a los 10 u 11. No se puede generalizar, hay que asesorarse y consultar”.

Con sus aportes, Bustos recordó que tener un perro implica compromiso, responsabilidad y conocimiento. “No se trata solo de darle comida o de que cuide la casa. Los animales necesitan atención, cuidados y una vida digna”, concluyó.