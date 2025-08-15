clima
Un viernes sin lluvia, aunque levemente fresco ¿cómo sigue el fin de semana?
Te contamos cómo seguirá el tiempo en San Juan durante el fin de semana, mientras que la previa será una jornada templada
Para varios, se trata de una jornada libre por el feriado del 17 de agosto. Aunque otros deben salir a hacer su vida cotidiana, son justamente ellos quienes ratifican que la mañana comenzó con frío. Esto ya lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que la mínima tocará los 5 grados.
A la vez, sumaron que la máxima será de 18 grados y el viento predominante será del sector sur, aunque prevalecerá durante la tarde-noche. A pesar de las nubes, no anunciaron probabilidad de lluvia.
En este marco, añadieron que el fin de semana se presentará con máximas de 20 grados y con mucho sol. El problema llegará el lunes, cuando la tormenta se haga presente en San Juan, junto con un fuerte viento.