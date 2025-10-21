Con la cuenta regresiva hacia fin de año en marcha, el Ministerio de Educación de San Juan confirmó el cronograma oficial de finalización de clases para todos los niveles educativos. El calendario busca garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos a nivel nacional.

Según lo informado por la cartera educativa, el cierre del ciclo lectivo se extenderá entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo del nivel, mientras que en el caso del nivel superior el receso comenzará antes.

Cronograma de finalización, nivel por nivel

Nivel Inicial, Primario y Educación Especial (estatal y privada): el último día de clases será el viernes 12 de diciembre.

Nivel Secundario Orientado y Artístico, así como las escuelas Técnicas, Agrotécnicas y de Capacitación Laboral y Profesional: cerrarán el ciclo el viernes 19 de diciembre.

Educación No Formal (privada): también finalizará el 19 de diciembre.

Educación Superior (instituciones estatales y privadas): concluirá antes que los demás niveles, el viernes 21 de noviembre.

De esta manera, entre el 12 y el 22 de diciembre, miles de estudiantes sanjuaninos cerrarán un nuevo año de aprendizajes, proyectos y experiencias dentro del aula, para luego dar paso al merecido receso de verano.